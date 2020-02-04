РИАМО - 4 фев. На одном из YouTube-каналов опубликовали ролик с фрагментами эпизода сериала, основанного на популярной саге «Звездные войны», передает Газета.ru.

Предположительно, материалы относятся к проекту отца киновселенной Джорджа Лукаса — сериалу «Звездные войны: Подземный мир» (Star Wars: Underworld).

«Лукас планировал выпустить сериал еще в 2005 году. Однако проект «Звездные войны: Подземный мир» не вышел на телеэкраны», - говорится в сообщении.

Проект не смог попасть на телеэкраны из-за своей дороговизны. Позже студию Lucasfilm приобрела корпорация Disney, а проект был окончательно похоронен.

Сериал должен был поведать о преступном мире звездных войн. Судя по опубликованным кадрам, часть событий могла проходить на планете Корусант. Сюжет сериала планировали связать с видеоигрой Star Wars 1313, в которой главным героем должен был выступить наемник Боба Фетт, однако игру постигла та же участь — проект был закрыт.