РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. Рабочие обработали свыше 300 километров автодорог Подольска противогололедными средствами во вторник, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В связи с ухудшением погодных условий в виде отрицательной температуры воздуха и осадков, а также гололедицы на дорогах в Московском регионе возможно увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

«Чтобы не допустить подобных ситуаций в городском округе Подольск ведутся работы по обработке автодорог противогололедными средствами. Во вторник, 4 февраля, было обработано более 300 километров автомобильных дорог местного значения и общественных пространств. В данных работах задействовано более 35 единиц техники и более 50 дорожных рабочих. Также ведутся работы по устранению снежных масс и подтоплений», - говорится в сообщении.

Региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры и Госавтоинспекция Подмосковья призывают водителей соблюдать скоростной режим, снижать скорость в населенных пунктах и заблаговременно останавливаться перед пешеходными переходами, не выезжать на дорогу на летней резине.