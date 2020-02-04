РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 фев. В подмосковных Люберцах рабочие приступили к строительству двух домов жилого комплекса «Люберцы Парк», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«На улице 8 Марта в городском округе Люберцы начато строительство двух жилых домов – корпусов 2 и 3. Объекты возводятся на территории жилого комплекса «Люберцы Парк», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

По проекту площадь жилого корпуса 2 составит 23,2 тысячи квадратных метров. Площадь корпуса 3 – 22,6 тысячи квадратных метров. Каждая новостройка рассчитана на 288 квартир. Застройщиком объектов выступает ООО «РегионИнвест».

«Первая плановая проверка на объектах начнется 2 марта 2020 года. Завершить строительство домов застройщик планирует во втором квартале 2023 года», – отметил Гарибян.

В настоящее время на объекте ведутся работы подготовительного периода.