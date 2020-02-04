РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 фев. В подмосковных Люберцах во вторник прошла тренировка по скандинавской ходьбе, посвященная Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Сегодня, 4 февраля, в Центральном парке культуры и отдыха прошла тренировка команды «Торпедо - Северная ходьба», посвященная Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями. Такие акции необходимы, они призывают акцентировать внимание жителей на профилактике онкологических заболеваний, бережнее относится к своему здоровью и проходить профилактические осмотры», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что команда прошла пятикилометровый трек в поддержку онкобольных.

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями был учрежден 4 февраля 2000 года Союзом по международному контролю рака. Ежегодно он имеет свою тему. В 2019-2021 годах он проходит под лозунгом «Я есть и я буду».