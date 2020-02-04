РИАМО - 4 фев. В Сергиевом Посаде задержали женщину, подозреваемую в убийстве 29-летней местной жительницы, тело которой нашли 26 января на одном из кладбищ округа, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

У погибшей была открытая черепно-мозговая травма. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«По предварительным данным следствия, 20 января 2020 года подозреваемая встретилась с потерпевшей на одной из улиц городского округа. После этого они отъехали на автомобиле подозреваемой в безлюдное место для разговора. После непродолжительной беседы между девушками возникла ссора, в ходе которой злоумышленница, вооружившись имеющейся у нее в автомобиле бейсбольной битой, нанесла ею своей оппонентке смертельный удар по голове», — говорится в сообщении.

После этого женщина перетащила тело на кладбище и скрылась.

На допросе подозреваемая призналась в преступлении и рассказала обстоятельства происшествия. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. Назначены необходимые экспертизы, расследование дела продолжается.