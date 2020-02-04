РИАМО - 4 фев. Новогодняя гирлянда по всей площади кузова автобуса является грубейшим нарушением технического регламента безопасности транспортных средств, сообщил член экспертной группы при общественном совете Росаккредитации Григорий Шухман.

Ранее специалисты ГИБДД в ходе проверки установили, что новогоднее оформление московских электробусов нарушает действующие нормы, и выписали штрафы водителям, а также должностным лицам «Мосгортранса».

«Есть такой документ – технический регламент безопасности колесно-транспортных средств, который нормирует все оборудование транспортных средств, включая освещение. Гирлянды не предусмотрены – они могут создать помехи при эвакуации через окна, которые являются аварийными выходами, и создают помехи водителю, поскольку они светят достаточно ярко и отвлекают внимание», – сказал Шухман в эфире радио Sputnik.

По его словам, дорога общего пользования – это «не шоу, и все должны соответствовать одним правилам».