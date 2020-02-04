РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. Онкорадиологический центр «ПЭТ-Технолоджи Подольск» планирует в 2020 году направить своих врачей на обучение в Европу для выполнения нового вида диагностики, сообщила «РИАМО в Подольске» заместитель главного врача по медицинской работе Юлия Сураева.

Онкоцентр «ПЭТ-Технолоджи Подольск» получил лицензию в мае 2018 года. В центре можно получить услуги по диагностике злокачественных опухолей современными высокоточными методами: магниторезонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ), позитронная эмиссионная томография (ПЭТ/КТ), сцинтиграфия.

«В 2020 году мы планируем развиваться и начать делать однофотонную эмисионную компьютерную томографию (ОФЭКТ), совмещенную со сцинтиграфией. Для этого нужно обучить врачей. У нас есть договоренность с компанией-поставщиком оборудования, согласно которой мы можем отправлять врачей стажироваться в Европу», – сказала Сураева.

Высокотехнологичное оборудование центров позволяет работать по наиболее эффективным методам лучевой терапии (радиотерапии) и стереотаксической радиохирургии.

В центре укомплектован штат, работает девять врачей-радиотерапевтов. В штате на линейных ускорителях находится восемь операторов, они работают по двое. Еще есть диагностическая служба из девяти человек. Среди сотрудников есть один доктор и три кандидата медицинских наук, еще один доктор планирует стать кандидатом наук.

Главный врач онкорадиологического центра «ПЭТ-Технолоджи Подольск» специализируется на колоректальных раках, поэтому сюда идет большой поток пациентов с опухолями именно анального канала прямой кишки. Также в центре есть доктора, которые специализируются на гинекологии, соответственно много и таких пациентов.

У центра есть соглашение о научной деятельности и сотрудничестве с Первым московским государственным медицинским университетом имени И.М. Сеченова и столичным Государственным научным центром колопроктологии, они направляют в Подольск пациентов на лучевую терапию. На базах этих институтов готовят врачей для центра. Студенты первого меда обучаются здесь профессии радиотерапевта.

Пациенты записываются в центр лично или врачи могут их записать через электронную медицинскую информационную систему ЕМИАС. Основной поток диагностических исследований составляют подольские пациенты – примерно 80%.

Все пациенты с подозрением на онкологический диагноз получают в центре диагностическую помощь в течение 14 дней. Все остальное в течение 30 дней.

Круглосуточный стационар онкоцентра рассчитан на 15 коек.