РИАМО (МЫТИЩИ) – 4 фев. Выставка «Родное Подмосковье» в историко-художественном музее Мытищ работает до 17 февраля, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Мытищинском историко-художественном музее проходит выставка «Родное Подмосковье», на которой представлены работы в жанрах скульптуры, живописи, графики. Экспонаты посвящены природе, истории и культуре родного края.

«Все трое участников выставки, Ольга Даутова, Мария Горбачева и Константин Чудный, являются членами Союза художников России и Международного художественного фонда. Они в разные годы окончили факультет изобразительных искусств и народных ремесел Московского государственного областного университета, где изучают традиции народных художественных промыслов и развивают их в контексте современного изобразительного искусства», – говорится в сообщении.

Ольга Даутова – признанный мастер, известный художник-керамист и график. Творческая биография художников Марии Горбачевой и Константина Чудного только начинается, они активно участвуют в коллективных выставочных проектах Ассоциации художников города Мытищи.

Всех троих авторов объединяет верность художественным традициям Подмосковья. Уникальная природа и богатая история родного края стали для них неиссякаемым источником вдохновения и главной темой творчества. Каждый из участников выставки обладает яркой индивидуальностью и узнаваемым стилем, каждый по-своему отображает и воплощает в материале красоту окружающего мира.

Выставку можно посетить по адресу: город Мытищи, улица Мира, дом №4, Мытищинский историко-художественный музей. Режим работы: среда, пятница с 10:00 до 18:00, четверг – с 12:00 до 20:00, суббота – с 10:00 до 17:00. Понедельник и вторник – выходные дни. Входной билет в музей стоит 50 рублей, для льготных категорий граждан предусмотрены скидки.

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