РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 4 фев. Ветеранам Великой Отечественной войны в Дзержинском вручат юбилейные медали в преддверии празднования 75-летия Победы, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Ветеранам Великой Отечественной войны в торжественной обстановке будут вручены юбилейные медали к праздничной дате. Тем ветеранам, кто не сможет прийти на данное мероприятие, медали вручат лично», – говорится в сообщении.

Также будут оказаны меры поддержки из муниципального бюджета. Так, участники Великой Отечественной войны получат единовременное пособие в размере 5 тысяч рублей; труженики тыла – 1000 рублей; жители блокадного Ленинграда и узники фашистских лагерей получат единовременное пособие в размере 2 тысяч рублей.

«Чуть позже в этот перечень войдут и дети войны. Также территориальным управлением социальной защиты населения будет производиться выплата ветеранам из областного бюджета. Размер данных выплат в настоящий момент устанавливается. К 75-летию Великой Победы за счет спонсорских средств ветераны получат продуктовые наборы», – отмечается в материале.

В Дзержинском проживают 13 участников Великой Отечественной войны, 26 узников фашистских лагерей, семь жителей блокадного Ленинграда, 250 тружеников тыла и 1,2 тысячи детей войны.