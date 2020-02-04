РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 4 фев. Спортсмен из подмосковных Котельников Владислав Пронский выступит в составе сборной России на Паралимпиаде-2020 в Токио, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Спортсмен спортшколы олимпийского резерва «Белка» Владислав Пронский получил путевку на Паралимпийские игры в Токио в 2020 году. В каждой команде по паралимпийской выездке обязательно участие хотя бы одного спортсмена 1 или 2 уровня – это люди с наиболее тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата. Владислав Пронский является спортсменом первого уровня», – говорится в сообщении.

Дирекция школы благодарит за труд тренеров Марину и Маргариту Асфандияровых, а также старшего тренера паралимпийской сборной команды России Евгения Руднева. За поддержку паралимпийского спорта в округе школа благодарит главу Котельников Андрея Булгакова.