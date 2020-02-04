РИАМО – 4 фев. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что изменения в Конституцию вносятся не для того, чтобы продлить его полномочия, глава государства также подчеркнул, что всенародное голосование должно быть окончательной точкой принятия поправок, сообщает ТАСС.

Во вторник глава государства провел встречу с общественниками в Череповце.

«По сути, у нас по Конституции муниципалитеты не связаны напрямую с государством, а должна быть единая система власти, чтобы у верхних этажей этой власти была ответственность за то, что происходит внизу. А те, кто работает в муниципалитетах, были связаны со страной и ее интересами. То же самое во многих других областях, и поэтому я это предложил, а не для того, чтобы продлить свои полномочия», – сказал Путин.

При этом глава государства добавил, что всенародное голосование должно быть окончательной точкой принятия поправок.

Общероссийское голосование является плебисцитом, по сути, волеизъявлением граждан, подчеркнул Путин.

«Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью. <…> Просто за время моей работы в качестве президента и председателя правительства для меня стало очевидно, что некоторые вещи не работают так, как должны работать», – заключил президент.

Путин анонсировал поправки к Конституции во время ежегодного послания Федеральному Собранию. После принятия Госдумой их предлагается вынести на общероссийское голосование. В частности, в главном документе страны предлагается закрепить обязательную индексацию пенсий и зафиксировать МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума.

Большая часть опрошенных ВЦИОМ россиян поддержали предложенные президентом поправки в Конституцию страны.