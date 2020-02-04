РИАМО (МЫТИЩИ) – 4 фев. В подмосковных Мытищах обсудили вопрос продления велодорожек до Королева, сообщается на сайте администрации горокруга.

Третьего февраля состоялось совместное заседание комиссий по развитию физической культуры, спорта и формированию здорового образа жизни по спорту и по делам молодежи общественных палат городских округов Мытищи и Королев. Обсуждались планы дальнейшего сотрудничества.

«В ходе встречи мы приняли решение обратиться к местным властям с просьбой продлить велодорожки, чтобы соединить 2 города – Мытищи и Королев, кроме того будем приглашать коллег участвовать в наших мероприятиях, а сами будем участвовать в их», – сказал председатель комиссии по развитию физической культуры, спорта и формированию здорового образа жизни общественной палаты Мытищ Михаил Токарев.

В заседании принял участие советник главы городского округа Мытищи Владимир Агеев. Коллег из Королева очень интересовали методы работы комиссий по спорту и работе с молодежью, особенно то, как жителям Мытищ удается организовывать и принимать участие в таком большом количестве мероприятий.

«Мы ответили, что секрет у нас один: мы идем единым фронтом совместно с представителями органов исполнительной власти и депутатским корпусом. Благодаря плотному взаимодействию и совместной работе у нас все получается», – отметил Токарев.

Представители общественной палаты Королева с мытищинскими коллегами подняли тему необходимости вовлечения людей с ограниченными возможностями здоровья к участию в спортивно-массовых и военно-патриотических мероприятиях.

Большой блок заседания был посвящен вопросам сотрудничества.