РИАМО - 4 фев. Полуфинальный этап соревнований по мини-футболу среди команд школ Подмосковья в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» сезона 2019-2020 пройдет с 11 по 28 февраля, в нем поучаствуют порядка 4 тысяч школьников, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Мини-футбол обладает высокой популярностью в Московской области и продолжает завоевывать все большее количество новых поклонников. Соревнования в рамках проекта «Мини-футбол в школу» проходят в нашем регионе уже в 13 раз, и в этом году за право сыграть в финале сразятся около 4 тысяч юных спортсменов», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что это соревнование – не только борьба молодых талантливых футболистов, но также и шанс для них проявить себя и быть замеченными крупными клубами и представителями тренерского штаба национальной сборной. Это стимул как для самих спортсменов, так и для всех зрителей поддерживать свою физическую форму и вести активный образ жизни.

В рамках турнира за победу поборются мальчики и девочки в четырех возрастных категориях: 10–11 лет, 12–13 лет, 14–15 лет и 16–17 лет.

Далее полуфиналы пройдут в восьми зонах, в каждом сыграют около 800 спортсменов. Зоны будут распределены по городам: Орехово-Зуево, Лобня, Лотошино, Котельники, Озеры, Звенигород, Подольск и Фрязино.

В финальном этапе примут участие победители полуфинальных состязаний, турнир пройдет с 8 по 9 марта. В свою очередь, те, кто окажутся сильнейшими в финальном этапе, представят Московскую область на Всероссийском финале. Он состоится с 22 по 27 марта в округе Щелково.