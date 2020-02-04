РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 фев. Предприятие «Подольский троллейбус» пополнилось тремя новыми транспортными средствами с автономным ходом, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Автопарк муниципального унитарного предприятия «Подольский троллейбус» пополнился тремя новыми машинами. Так, новые троллейбусы «Авангард-5298-01» – это современные машины с автономным ходом, низким уровнем пола по всей длине салона, обладающие высокой маневренностью и плавностью хода», – говорится в сообщении.

Троллейбусы спроектированы и изготовлены на Вологодском предприятии ОАО «Транс-Альфа Электро» с учетом требований удобства, комфорта и безопасности пассажиров, что позволяет уверенно справляться с задачами по перевозке пассажиров и людей с ограниченными возможностями здоровья.