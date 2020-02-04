РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 фев. Женщины-ведущие и фотографы из подмосковного Подольска смогут поучаствовать в караоке-бое и дискотеке на первой «Women Олимпиаде» 29 февраля, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия Евгения Праздничная.

«Приглашаю ивент-ведущих, фотографов, стилистов и видеографов Подольска на первую в городе «Women Олимпиаду», которая пройдет 29 февраля. Участники получат прекрасную возможность получить материал для портфолио и массу эмоций, а также заявить о себе. Также они смогут стать частью команды лучших девушек-ведущих в международном клубе», – сказала Праздничная.

В программе: знакомство с участниками, фотозона, спортивное соревнование, караоке-бой, фуршет, дискотека и многое другое. Специальным гостем будет DJ Mykos.

Праздничная отметила, что для участия в мероприятии необходимо написать или позвонить по номеру: 8(977)519-26-33. Участие платное.