РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. В прошлом году онкорадиологические центры «ПЭТ-Технолоджи» в Подольске и Балашихе помогли около 250 онкопациентам с болевым синдромом при костных метастазах, сообщила «РИАМО в Подольске» заместитель главного врача центра по медицинской работе Юлия Сураева.

С 2018 года в онкорадиологических центрах Подольска и Балашихи оказывают благотворительную помощь в рамках ОМС по всей России. По социальному проекту паллиативной лучевой терапии «Фракция надежды» пациентам с болевым синдромом, не купирующимся обезболивающими средствами, оказывают помощь в день обращения.

«Обычно с момента попадания в клинику до момента лечения проходит около 3-4 часов. За это время проводится прием врача, компьютерная томография с планированием параметров лечения и высокоточное облучение метастаза на современном линейном ускорителе. Чтобы врачи были готовы оказать помощь пациенту, необходимо заранее сообщить о приезде и предоставить информацию о болезни. За 2019 год мы помогли примерно 250 пациентам», – сказала Сураева.

По ее словам, чтобы получить помощь, пациенту нужно позвонить в колл-центр и сообщить, что у него есть в диагнозе опухоль и боли, связанные с костной системой, которые не купируются приемом анальгетиков, в том числе наркотических.

«Иногда мы просим пациентов прислать в электронном виде документы, чтобы их посмотрел доктор. Если пациент не может, его записывают на ближайший прием к любому врачу, который у нас работает. Обычно это происходит на следующий день, максимум через день. На приеме врач осматривает пациента. Если действительно есть костные метастазы, которые вызывают болевой синдром, пациента в этот же день берут на лечение. Ему делают топометрическую разметку, доктор рисует план, физик высчитывает, и начинается лечение», – добавила Сураева.

Обратиться за помощью можно по телефону: 8(495)988-47-89.