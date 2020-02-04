РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 фев. Порядка 1,3 тысячи юных лыжников приняли участие в фестивале «Крещенские морозы» в подмосковном Красногорске во вторник, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Четвертого февраля на лыжном стадионе «Зоркий» прошел второй соревновательный день в рамках XVIII ежегодного детского лыжного фестиваля «Крещенские морозы» имени Сергея Веселова, который объединил ребят 2004-2011 годов рождения. На лыжню вышли 1,3 тысячи юных спортсменов», – говорится в сообщении.

В детском фестивале приняли участие команды спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, лыжных центров, спортивных клубов со всех регионов Российской Федерации, а также спортсмены-личники, имеющие спортивный разряд по лыжным гонкам.

«В зависимости от возрастной группы ребята бежали дистанции 700 метров, 1 километр, 1,4 километра или 3 километра. Победителям в своей возрастной категории вручили медали. Все участники получили сладкие призы, а также заряд бодрого, позитивного, спортивного настроения», – заключается в материале.

Как провести зиму в Подмосковье>>