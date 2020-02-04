РИАМО - 4 фев. Праздничные мероприятия в честь Масленицы в Московской области попали на четвертое место в пятерке лучших направлений для путешествий по России, говорится в сообщении пресс-службы «ТурСтат».

«Главные масленицы Подмосковья пройдут в Красногорске, Коломне, Одинцове и Солнечногорске с 24 февраля по 1 марта 2020 года», – говорится в сообщении.

В 2019 году более 300 тысяч человек посетили масленичные ярмарки в Подмосковье. Более 15 тысяч человек посетили главную Масленицу Подмосковья в Захарове Одинцовского городского округа.

Масленичные гулянья также прошли в 48 парках Московской области, в музеях и библиотеках, где продавали и раздавали бесплатные блины, проходили битвы за снежную крепость и сжигания праздничного чучела.

Самые популярные туристические города и регионы России на Масленицу – это Москва, Санкт-Петербург, города Золотого кольца России в Московской области, Владимирской области и Ярославской области, города Серебряного ожерелья на Северо-Западе России и Алтайский край.