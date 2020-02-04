РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 фев. Онкорадиологический центр «ПЭТ-Технолоджи Подольск» с начала 2020 года провел лечение 248 больных с помощью лучевой, химио- и химиолучевой терапии, сообщила «РИАМО в Подольске» заместитель главного врача по медицинской работе Юлия Сураева.

Онкоцентр «ПЭТ-Технолоджи Подольск» получил лицензию в мае 2018 года. В центре можно получить услуги по диагностике злокачественных опухолей современными высокоточными методами: магниторезонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ), позитронная эмиссионная томография (ПЭТ/КТ), сцинтиграфия. В день диагностику на МРТ проходят около 25-30 человек, на КТ – 20-25 человек, ПЭТ могут делать до 32 человек в день. Центр работает семь дней в неделю без выходных.

«За 2019 год лучевую терапию получил 1541 пациент, химиотерапию провели 452 пациентам и сочетанную химиолучевую терапию 447 пациентам. С начала 2020 года 137 человек получили химиотерапию, 71 – лучевую терапию и 40 пациентов – химиолучевую терапию», – сказала Сураева.

Центр оснащен двумя линейными ускорителями, на которых ежедневно проводят лучевую терапию 131 пациенту, максимальная мощность – 181 человек в день, на нее центр вышел в октябре-ноябре 2019 года, но затем снизил темпы из-за новогодних праздников.

«Узкой специализации нет, мы облучаем и проводим химиотерапию всем пациентам, которые к нам обращаются. Берем пациентов с любыми локализациями, так как наши врачи могут лечить все группы пациентов с любыми онкологическими заболеваниями», – добавила Сураева.

У центра есть соглашение о научной деятельности и сотрудничестве с Первым московским государственным медицинским университетом имени И.М. Сеченова и столичным Государственным научным центр колопроктологии. На базах этих институтов готовят для нас врачей. Студенты первого меда обучаются в центре профессии радиотерапевта. Институты направляют в онкоцентр пациентов для лучевой терапии, поэтому межтерриториальных облучаемых больных – около 30%. Около 70% пациентов из Московской области.

Пациенты могут записаться в онкоцентр лично или врачи могут их записать через электронную медицинскую информационную систему ЕМИАС. Все пациенты с подозрением на онкологический диагноз получают диагностическую помощь в течение 14 дней. Все остальные услуги в течение 30 дней.