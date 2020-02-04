РИАМО - 4 фев. В Москве на Малой Тульской улице дом по программе реновации решили облицевать металлическими панелями цвета «шампань», строительство объекта поможет полноценно запустить программу в этом районе, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Металлические панели, выбранные как материал отделки, придают всему зданию современный вид и адресность. Дом будет сразу узнаваем для своих будущих жильцов. Площадь объекта составит 18 тысяч квадратных метров.

«Проектировщики предложили облицовку фасадов в достаточно сдержанных светлых тонах цвета «шампань». В результате, дом будет лучше вписываться в окружающую застройку, при этом не сливаясь с ней за счет выбранного материала внешней отделки», – сказал первый заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он уверен, что здание станет настоящим опорным пунктом, который позволит в полной мере запустить программу в Донском районе Москвы.

В доме планируется всего один подъезд, с единой входной группой для всех жильцов. Все площади первого этажа отданы для общественных функций. На территории возле будущего дома проведут благоустройство.