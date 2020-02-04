Как вернуть деньги за путевку или авиабилеты в Китай

Как вернуть деньги за путевку
В связи с угрозой заражения новым коронавирусом российские туроператоры по рекомендации Ростуризма с 24 января 2020 года прекратили продажу туров в Китай. Представители турбизнеса признают – ситуация на рынке сложилась беспрецедентная.
«Мы не помним такого, чтобы из-за распространения вируса страна принимала такие жесткие меры», – прокомментировала ситуацию в Китае исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции о влиянии коронавируса на российско-китайский туризм. Она напомнила, что Китай входит в тройку лидеров как во «въездном», так и в «выездном» туризме.
По данным Ростуризма, на сегодняшний день около 32 тысяч туристов из России купили путевки в Китай с «глубиной бронирования» до июня 2020 года. Соответственно, все они в ближайшее время должны принять решение – либо отсрочить дату выезда, либо выбрать другое место для отпуска, либо вернуть деньги за поездку.
«В сложившейся ситуации вступает в силу статья 14 закона о туризме, согласно которой договор расторгается в судебном порядке. И на основании судебного решения турист может вернуть свои деньги в полном объеме», – пояснила представитель АТОР.
Также турист вправе потребовать денежную компенсацию за часть поездки от туроператора, если, например, из-за угрозы заражения коронавирусом отправился домой раньше намеченного срока, то есть не «догулял» часть отпуска.
Упомянутая статья Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» связана с обеспечением безопасности туризма. На нее, а также на рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма можно сослаться в сопроводительном письме к заявлению о расторжении договора с туроператором. Согласно закону о защите прав потребителей, претензию должны удовлетворить в течение 10 дней (иначе начинают начисляться штрафные санкции за неисполнение законного требования потребителя).
Вместе с тем, по мнению представителя АТОР, возврат денег в текущей ситуации – достаточно долгая история. «Туристы ожидают быстрого возврата денег, но на это не стоит рассчитывать. Минимум – две недели, это самый оптимистичный срок», – пояснила журналистам эксперт.
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Как не остаться без отпуска
Второй вариант решения проблемы, который, по данным Ломидзе, и выбирает большинство туристов сейчас, – это подобрать другое направление для отдыха и «перебронироваться». Согласно тому же закону об основах туристской деятельности, турфирма вправе предложить клиенту изменение сроков путешествия и страны пребывания. Этот вариант выгоднее первого, так как туристы не теряют времени на долгие разбирательства и отправляются в запланированный отпуск.
Как уточнила представитель АТОР, путешествие в Поднебесную туристы заменяют поездкой в ОАЭ, в Таиланд, на Кубу, в Доминиканскую Республику, на Мальдивы или в Турцию. Правда, в отдельных случаях туристам приходится доплатить – примерно 10–20 тысяч за путевку. Эксперт заметила, что цены на указанные направления в связи со сложившейся ситуацией растут.
С конца января Ростуризм совместно с ассоциацией «Турпомощь» открыл горячую линию для помощи туристам: +7 (499) 678-12-03.
Как вернуть деньги за авиабилет
Путешественникам, самостоятельно купившим билеты в Китай, придется так же самостоятельно их возвращать. По распоряжению Минтранса РФ с 1 февраля российские и китайские авиакомпании отменили часть регулярных рейсов по нескольким направлениям. Исключение составляют регулярные рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и обратно.
«В случае, если вы еще не вылетели в КНР из Российской Федерации, настоятельно рекомендуем вам не делать этого без крайней необходимости. Если вы приняли решение об отказе от поездки, российскими авиакомпаниями будет осуществлен возврат стоимости авиабилета», – отмечается на официальном сайте Минтранса РФ.
На официальных сайтах авиакомпаний есть информация о том, как пассажиры могут оформить вынужденный возврат билетов в период перевозки с 24 января до 29 февраля 2020 года.
В сообщении «Аэрофлота» говорится, что пассажиры, оформившие билеты в Китай не позднее 28 января 2020 года, могут без дополнительной платы изменить дату полета «по тому же маршруту на даты вылета до 31 марта 2020 года» или же оформить «вынужденный возврат билетов по месту из приобретения». Проинструктировать пассажиров могут на специально выделенной линии авиакомпании: +7 (495) 784-72-42.
«Пассажиры отмененных рейсов могут переоформить билеты на альтернативные рейсы в другие даты или оформить вынужденный возврат полной стоимости авиабилетов», – отмечается в сообщении на официальном сайте авиакомпании S7 Airlines.
Чтобы получить инструкцию по возврату билетов, оформленных на сайте компании, необходимо связаться с контактным центром S7 Airlines по номеру +7 (800) 700-07-07 (для бесплатных звонков по России) или +7 (495) 777-99-99. Авиакомпания отмечает, что оформившие билет через туристические агентства или в билетных кассах должны обратиться по месту покупки билета.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» на своем сайте информирует о том, что «в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в КНР пассажирам разрешен вынужденный возврат денежных средств за приобретенные авиабилеты». Также там отмечается, что «возврат осуществляется в полном объеме без штрафов и удержаний», а для возврата денежных средств необходимо обратиться по месту приобретения билетов. Возврат авиабилетов возможно осуществить только за авиабилеты, купленные до 24 января 2020 года на вылеты до 7 февраля 2020 года. За консультацией можно обратиться по номеру +7 (800) 770-02-62 или *0262 с мобильного телефона по России.
Найти номера горячих линий российских авиакомпаний, которые осуществляют авиаперевозки в Китай, также можно на официальном сайте Министерства транспорта РФ.
Как вернуть билет на поезд
С 3 февраля 2020 года временно прекращено и пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем. Как отмечается на официальном сайте ОАО «РЖД», «в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции» приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов: № 3/4 Пекин – Москва, № 320/20-19/319 Чита – Забайкальск – Пекин, а также беспересадочных вагонов Москва – Пекин, курсирующих в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19.
Ранее было приостановлено движение международного пассажирского поезда № 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог, следующего через железнодорожный пограничный пункт пропуска Гродеково – Суйфэньхэ, а также беспересадочной группы вагонов формирования АО «ФПК» сообщением Чита – Маньчжурия, следующей через пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия.
«Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат», – отмечается на официальном сайте РЖД. Для пассажиров работает горячая линия: +7 (800) 775-00-00.
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