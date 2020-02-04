Как вернуть деньги за путевку или авиабилеты в Китай

В связи с угрозой заражения новым коронавирусом российские туроператоры по рекомендации Ростуризма с 24 января 2020 года прекратили продажу туров в Китай. Представители турбизнеса признают – ситуация на рынке сложилась беспрецедентная.

«Мы не помним такого, чтобы из-за распространения вируса страна принимала такие жесткие меры», – прокомментировала ситуацию в Китае исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции о влиянии коронавируса на российско-китайский туризм. Она напомнила, что Китай входит в тройку лидеров как во «въездном», так и в «выездном» туризме.

По данным Ростуризма, на сегодняшний день около 32 тысяч туристов из России купили путевки в Китай с «глубиной бронирования» до июня 2020 года. Соответственно, все они в ближайшее время должны принять решение – либо отсрочить дату выезда, либо выбрать другое место для отпуска, либо вернуть деньги за поездку.

«В сложившейся ситуации вступает в силу статья 14 закона о туризме, согласно которой договор расторгается в судебном порядке. И на основании судебного решения турист может вернуть свои деньги в полном объеме», – пояснила представитель АТОР.

Также турист вправе потребовать денежную компенсацию за часть поездки от туроператора, если, например, из-за угрозы заражения коронавирусом отправился домой раньше намеченного срока, то есть не «догулял» часть отпуска.

Упомянутая статья Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» связана с обеспечением безопасности туризма. На нее, а также на рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма можно сослаться в сопроводительном письме к заявлению о расторжении договора с туроператором. Согласно закону о защите прав потребителей, претензию должны удовлетворить в течение 10 дней (иначе начинают начисляться штрафные санкции за неисполнение законного требования потребителя).

Вместе с тем, по мнению представителя АТОР, возврат денег в текущей ситуации – достаточно долгая история. «Туристы ожидают быстрого возврата денег, но на это не стоит рассчитывать. Минимум – две недели, это самый оптимистичный срок», – пояснила журналистам эксперт.

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