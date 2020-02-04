РИАМО - 4 фев. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова подвела итоги регионального конкурса «Любимый учитель», в выборе победителей приняли участие 27 тысяч человек, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«Понимая, насколько вы (учителя – ред.) загружены рейтингами, отчетами <...> мы решили вычленить из школьной истории понятие «любимый учитель». Хотели найти тех людей, которые не боятся на себя брать ответственность за эти маленькие детские души», – сказала Мишонова.

По ее словам, конкурс прошел уже второй год подряд. Число его участников значительного увеличилось. В этот раз к нему присоединилось 4 тысячи учителей из 29 муниципалитетов. Своим мнением о самом любимом учителе Подмосковья поделились 27 тысяч жителей региона.

Среди финалистов 21 человек – учителя начальных классов. В заключительный этап конкурса также попали семь учителей русского и литературы, по четыре преподавателя иностранных языков, истории и обществознания и другие педагоги. Победа присуждалась в номинациях «Любимый учитель начальных классов», «Любимый учитель-предметник» и «Любимый учитель для особенных детей».

«Голосовали ребята с родителями. Рассказывали, что им нравится в учителе: внешний вид, манера общения, его компетенции. Когда подводили итоги на школьном этапе, <...> дети и родители выбрали меня», – сказал победитель в номинации «Любимый учитель-предметник», преподаватель физкультуры Сергиевской СОШ Коломенского городского округа Александр Лупаштян.

Преподавательский стаж Лупаштяна – 16 лет. Главным в работе с детьми он считает улыбчивость, справедливость в выставлении оценок и творческий подход.

«Ты можешь быть профессионалом в своем деле. Но, если у тебя нет взаимопонимания с детьми, то и результата не будет. Они должны с удовольствием приходить на урок, <...> не должны переживать. Между вами должен быть построен диалог», – добавил учитель.