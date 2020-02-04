РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 4 фев. Свыше пяти тысяч детей и взрослых побывали на открытии творческого фестиваля-конкурса в торговом парке «Отрада» в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы парка.

«Многожанровый творческий фестиваль-конкурс «Отрада» стартовал в Красногорске (2 февраля – ред.). Более пяти тысяч детей и взрослых посетили данное событие», – говорится в сообщении.

Открыл фестиваль оркестр русских народных инструментов «Московский городской творческий коллектив» ДШИ имени Стравинского. Всего же в первый день фестиваля выступили более 25 коллективов из Москвы и Подмосковья. Самой младшей участнице хореографической студии «Конфетти» центра культуры и досуга Путилкова всего пять лет, из них три года она танцует в ансамбле.

«Поддержать конкурсантов пришли участники студии Аллы Духовой «Тодес Отрада», представив несколько по-настоящему красивых номеров вне конкурса. А звездные гости – победитель телепроектов «Голос. Дети 6», «Юная звезда» и «Синяя птица» Валерий Кузаков и суперфиналистка проекта «Голос. Дети 4» Алина Сансызбай – исполнили песни, которые сделали их знаменитыми на всю Россию и не только», – добавляется в материале.

Вел фестиваль актер, известный из журнала «Ералаш», певец, танцор, ведущий канала «Карусель» Саша Новиков.

В первый день фестиваля-конкурса коллективы из Москвы и Подмосковья показали десятки ярких номеров. В финал вышел оркестр русских народных инструментов.

«Очень порадовал народный инструментальный ансамбль. Он просто суперпрофессиональный», – отметила главный музыкальный редактор проекта «Голос. Дети» Марина Андрусенко.

Впереди еще несколько отборочных туров, где другие претенденты будут бороться за звание самых талантливых детей Москвы и Подмосковья.

«За время фестиваля порядка 150 коллективов из Москвы и Московской области представят свои номера на суд звездного жюри. В конкурсе принимают участие вокальные, хоровые, танцевальные и инструментальные коллективы. Произведения исполняются исключительно на русском языке», – подчеркивается в материале.

Участники продолжат соревноваться 9 и 16 февраля, а также 1, 15 и 22 марта. Начало программы в 14:00. Фестиваль завершится 29 марта гала-концертом. Каждую неделю ожидаются выступления звездных гостей.

Открытый многожанровый фестиваль проходит при поддержке администрации городского округа Красногорск в торговом парке «Отрада» на 7-м километре Пятницкого шоссе. Вход свободный.