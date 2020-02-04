РИАМО - 4 фев. В России определили место для эвакуации граждан из Китая из-за коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой отметил, что организацией эвакуации российских граждан начали заниматься со 2 февраля. На сегодняшний день на повестке стоит подсчет точного числа людей, проживающих или временно находящихся в Китае. При этом речь идет не только о россиянах, но и о гражданах республик СНГ.

«В частности, говорится и о гражданах Украины, и о гражданах Белоруссии, Армении, Таджикистана», — сказал Краевой.

Во вторник в место эвакуации россиян направят специалистов — врача-инфекциониста, эпидемиолога и реаниматолога. Они подготовят медицинских работников, которые во время инкубационного периода будут проводить карантинные мероприятия.

Вспышка опасного для людей коронавируса 2019-nCoV произошла в конце прошлого года в Китае. Эпидемия началась в городе Ухань в центральной части КНР.

Согласно обновленным данным, число заразившихся коронавирусом нового типа уже превысило 20 тысяч человек. Умерло более 400 зараженных, выздоровело свыше 600 человек.