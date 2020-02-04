РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 фев. Жители Подольска смогут посмотреть отечественную военную драму «Крик тишины» в ДК «Плещеево» 5 февраля, просмотр будет бесплатным, сообщается в группе «Дом культуры «Плещеево» в соцсети «ВКонтакте».

«В ДК «Плещеево» Подольска 5 февраля пройдет просмотр художественного фильма, приуроченный к 76-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Все желающие смогут посмотреть военную драму «Крик тишины», вышедшую в прокат в 2019 году. Кинолента, созданная студией «Жанр» и «Продюсерской компанией Александра Литвинова», повествует о самой тяжелой в истории человечества осаде, рассказывает о самоотверженности, мужестве и всепобеждающей любви», – говорится в сообщении.

Начнется показ фильма в 13:00 по адресу: улица Плещеевская, дом №38. Вход свободный. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)758-02-98.

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