РИАМО - 4 фев. Медики подмосковного Орехово-Зуевского роддома приняли одиннадцатые роды у 33-летней жительницы деревни Малая Дубна, женщина родила всех своих малышей в этом медучреждении, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Роды прошли успешно, без осложнений. Новорожденная девочка весит 3070 граммов, рост 51 сантиметр. Мама и малышка чувствуют себя хорошо и готовятся к скорой выписке домой», - сказала заведующая роддомом Вера Калинина.

Дома малышку ждут папа, пять братиков и пять сестренок. Самому старшему ребенку в семье 13 лет.

Молодая мама сообщила, что обязательно воспользуется комплексной услугой «Рождение ребенка», которая предоставляется в родильном доме с 1 сентября 2019 года.

Прямо в роддоме мама может оформить свидетельство о рождении ребенка, справку для получения единовременного пособия, полис ОМС, ИНН, СНИЛС, документы на получение маткапитала, прикрепить малыша к поликлинике и поставить на учет для дальнейшего приема в детсад.

Также с сентября прошлого года молодым родителям в Московской области выдают подарочный набор «Я родился в Подмосковье!» стоимостью более 13 тысяч рублей. В набор входят 53 предмета для матери и малыша. При этом у мам и пап есть возможность отказаться от подарка и вместо него получить денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей.