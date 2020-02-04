РИАМО – 4 фев. В подмосковном Реутове число пенсионеров, занимающихся танцами в рамках программы губернатора «Активное долголетие», приблизилось к полусотне, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Представители старшего поколения в рамках программы губернатора Подмосковья «Активное долголетие» посещают бесплатные занятия танцами в клубе «Бархатная осень» по адресу: Реутов, улица Новая, дом №3. Познакомиться с различными танцевальными стилями здесь помогают профессиональные хореографы. Каждый может выбрать направление по душе – будь то вальс, зумба, танго или свинг», – отмечается в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, в городском округе функционирует два центра для встреч старшего поколения в рамках исполнения губернаторской программы «Активное долголетие» – на улице Войтовича, 3 и улице Новой, 3. В ближайшей перспективе запланировано открытие филиала по адресу: Юбилейный проспект, 30 для жителей южной части города.

«Встречи пенсионеров в рамках областного проекта за короткое время успели стать традиционными и полюбились жителям. В городском округе организована насыщенная программа по физическому и духовному развитию представителей старшего поколения. Пенсионеры Реутова еженедельно посещают занятия по скандинавской ходьбе в парке «Фабричный пруд», ходят на физкультуру, пение, дыхательную гимнастику, йогу, обучаются компьютерной грамотности на специальных курсах», – уточняется в материале.

Также жители могут пройти диспансеризацию за один день и посетить экскурсии по городам Подмосковья. Теперь к активностям добавились танцевальные занятия.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Она разработана во исполнение майского указа президента РФ по увеличению к 2024 году средней продолжительности жизни населения до 67 лет.