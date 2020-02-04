РИАМО - 4 фев. Открылась «горячая линия» по вопросам отсутствия медицинских масок и противовирусных препаратов в российских аптеках, сообщается на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

«На «горячую линию» службы по телефону 8 (800) 550-99-03 принимаются обращения граждан по вопросам отсутствия медицинских масок и противовирусных препаратов в аптечных организациях», – говорится в сообщении.

Коронавирус 2019-nCoV начал распространяться в Китае в декабре прошлого года. На сегодняшний день количество зараженных превысило 20 тысяч, более 400 человек погибло.

В России зафиксировано два случая заражения – в Забайкалье и Тюменской области.

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