РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 4 фев. Воспитанникам детского сада «Светлячок» подмосковных Котельноков представитель Люберецкого пожарного надзора рассказал о правилах пожарной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В котельниковском дошкольном образовательном учреждении «Светлячок» в целях предотвращения неосторожного обращения с огнем государственный инспектор Люберецкого пожарного надзора Артем Арутюнян провел профилактическое мероприятие. Инспектор разъяснил требования пожарной безопасности и как себя вести в случае пожара», – говорится в сообщении.

В тематическом занятии приняли участие более 25 воспитанников. Им выдали памятки по пожарной безопасности.

«Также сегодня (4 февраля – ред.) учащиеся котельниковской школы №3 присоединились к акции отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» «Маленький пассажир-большая ответственность». Ребята изготовили макеты дорожных знаков, а на классных часах поговорили о соблюдении правил дорожного движения», – заключается в материале.