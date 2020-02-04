РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 фев. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в ходе общественных обсуждений обращения губернатора Московской области Андрея Воробьева отметил важность реконструкции Октябрьского проспекта, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Во вторник в Люберцах прошли общественные обсуждения обращения губернатора к жителям области с представителями управляющих, ресурсоснабжающих организаций городского округа и старшими по домам. В их рамках обсудили вопросы жилищно-коммунального комплекса, благоустройства дворовых территорий, оптимизации маршрутов общественного транспорта.

«Озвучивая ключевые тезисы обращения, глава горокруга Владимир Ружицкий обратил особое внимание на вопрос строительства дорог и московских центральных диаметров, реконструкцию Октябрьского проспекта, совершенствование системы здравоохранения, развитие городских пространств, поддержку и развитие бизнеса», – говорится в сообщении.

По словам Ружицкого, строительство развязок, путепроводов, новых школ, перинатальных центров связано с национальными проектами и идеологией президента РФ Владимира Путина.

«Как отметил Андрей Воробьев, главные задачи сегодня – это повышение реальных доходов жителей и обеспечение стабильных темпов экономического роста. Сейчас по объему консолидированного бюджета Московская область занимает второе место в стране. В 2019 году доходы составили 740 миллиардов рублей. Задача на 2020 год – 800 миллиардов», – отметил Ружицкий.

Он отметил, что губернатор сделал акцент на таких важных направлениях, как внедрение цифровых технологий, поддержка специалистов бюджетной сферы, института семьи. Особое внимание – ветеранам Великой Отечественной войны, людям старшего поколения, мероприятиям, посвященным 75-летию Великой Победы.