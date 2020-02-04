РИАМО - 4 фев. Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который применял физическую силу в отношении несовершеннолетнего ребенка, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По данным СМИ, 38-летний мужчина регулярно избивал пятилетнего пасынка. Ранее в Сеть попала видеозапись, на которой видны издевательства над мальчиком.

«Отделом дознания ОМВД России по Даниловскому району Москвы в отношении мужчины 1981 года рождения, умышленно причинившего телесные повреждения несовершеннолетнему ребенку 2014 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное применение легкового вреда здоровью)», – говорится в сообщении.