РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 фев. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец 8 февраля состоится развлекательная программа, посвященная Дню снега, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Мероприятие подготовлено в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

«В субботу, 8 февраля, парк культуры и отдыха «Наташинские пруды» приглашает люберчан отметить Всемирный день снега. Начало праздника в 11:00. Ждем всех желающих», - говорится в сообщении.

Праздник также имеет альтернативное название - Международный день зимних видов спорта. Гостей мероприятия ждут перетягивание каната, забег в валенках, веселые старты, настольный хоккей и зимние конкурсы.

Парк культуры и отдыха «Наташинские пруды» находится по адресу: Люберцы, улица Митрофанова, дом №21Б.

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