РИАМО - 4 фев. Объем действующих разрешений на строительство жилой недвижимости в новой Москве составляет 7 миллионов квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

В этом году в ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию около 2 миллионов квадратных метров жилья. Это и многоэтажки, и индивидуальные дома. А с июля 2012 в новой Москве введено более 13 миллионов квадратных метров жилой недвижимости.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина жилье в ТиНАО строится одновременно с созданием масштабной социальной инфраструктуры. За семь с половиной лет здесь введено свыше 70 социальных объектов», — сказал глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.