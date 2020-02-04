РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 4 фев. Жители подмосковных Котельников смогут проехать на общественном транспорте бесплатно, если в нем не будет работать терминал для оплаты проезда, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В случае неработоспособности терминалов оплаты, установленных в транспортных средствах перевозчиков, и невозможности по этим причинам произвести оплату проезда, перевозчики не вправе отказать пользователям в оказании услуги. В таком случае оказывают услугу перевозки без взимания платы за проезд с пассажира с предоставлением проездного билета на бумажном носителе», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что такое транспортное средство считается технически неисправным и подлежит замене.

«По поручению министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области весь подвижной состав муниципальных маршрутов городского округа Котельники в ближайшее время будет оклеен согласно образцу «Нам по пути», – заключается в сообщении.