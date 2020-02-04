РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 фев. В подмосковном Подольске в минувшем году более 70 семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, получили социальную выплату, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В Подольском управлении социальной защиты населения осуществляется работа по приему документов для получения ежегодной выплаты семьями, воспитывающими детей-инвалидов. Так, в 2019 году 72 семьи Подольска, воспитывающие детей-инвалидов, получили выплату в размере более 13 тысяч рублей на общую сумму свыше 930 тысяч рублей», – сказал начальник Подольского управления социальной защиты населения Николай Шестаков.

Ежегодная выплата предоставляется семьям, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточного минимума, воспитывающим детей-инвалидов, которые обучаются в образовательных организациях Московской области, в том числе и на надомной форме обучения. Выплата предоставляется на приобретение питания и одежды ребенку на период обучения.

Для предоставления выплаты необходимо обратиться в Подольское управление социальной защиты населения по месту жительства и предоставить следующий пакет документов: паспорт; свидетельство о рождении ребенка; справку, подтверждающую факт установления ребенку инвалидности; справку, подтверждающую обучение ребенка-инвалида; документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. При этом, заявления на предоставление выплаты принимаются до 30 ноября 2020 года.