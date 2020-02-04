РИАМО - 4 фев. В 2020 году в стенах Третьяковской галереи запланировано множество важных и интересных выставок, одной из самых необычных станет выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор», сообщила журналистам генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

«Одной из самых интересных и неожиданных выставок станет выставка, которая откроется буквально через три недели. Это будет «Русская сказка. От Васнецова до сих пор». Выставка будет проходить в западном крыле. Для нас это новый типа проекта», - сказала Трегулова.

Заместитель генерального директора по научно-просветительской работе галереи Марина Эльзессер добавила, что выставка будет интересна как взрослым, так и детям.

«Это будет не только детская выставка. У нас будут и взрослые дискуссии, и авторские показы от современных художников, и кураторские экскурсии. Для детей будет необычайное разнообразие тем, сюжетов и форм. Пройдут мастер-классы и мультфильмы», - добавила Эльзессер.

Кроме этого, в галереи пройдет выставка современного искусства Индии, которая должна стать самой масштабной выставкой в этом направлении за последние годы.

Также в стенах галереи весной пройдет выставка искусства времен Леонида Брежнева, на которой будет представлено более 400 работ.

«Эпоха застоя — это постмодерн. Ощущения двойной жизни, иллюзорности бытия. У нас более сотни участников, сотни авторов и около 400 работ. Это много, и я надеюсь, что вы оцените, как мы попытались объединить или наоборот противопоставить их друг другу», - сказал куратор выставки Кирилл Светляков.