РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 фев. В семи библиотеках подмосковных Люберец можно записать видеоролики о своих родственниках-фронтовиках в рамках акции «Про героя», сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Патриотическая акция «Про героя» стартовала в Подмосковье, поучаствовать в ней могут и жители городского округа Люберцы. Чтобы стать участником акции, надо прийти в библиотеку и записать на видео рассказ о своих родных, воевавших на фронтах, в партизанских отрядах, работавших в тылу.

«Эта акция является прекрасной возможностью увековечить память об участниках и свидетелях Великой Отечественной войны. В нашем округе работает семь библиотек, в которых люберчане смогут записать свой рассказ. Позвоните по телефону и сотрудники библиотек помогут вам составить рассказ и назначат дату и время вашего визита», – сказал Ружицкий.

С адресами библиотек, в которые можно обратиться для участия в акции, можно ознакомиться на сайте администрации.Подробности акции можно узнать на сайте: прогероя.рф.