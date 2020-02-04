РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 фев. В полиции Люберец общественник проверил работу изолятора временного содержания и специального приемника, нарушений не выявлено, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Представитель Общественного совета при МУ МВД России «Люберецкое» Андрей Губанов в рамках осуществления общественного контроля за деятельностью полиции посетил изолятор временного содержания и специальный приемник МУ МВД. Представитель общественности положительно оценил работу правоохранителей, нарушений не выявлено», – говорится в сообщении.

Основной целью мероприятия является проверка условий содержания находящихся в изоляторе людей и соблюдения их прав. Губанов ознакомился с правилами внутреннего распорядка изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, условиями содержания граждан в спецприемнике, проверил камеры, уделил особое внимание вопросам обеспечения медицинской помощи и организации питания.

Также общественник провел беседы с задержанными, жалоб на условия содержания или неправомерные действия сотрудников полиции не поступило.