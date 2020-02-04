РИАМО – 4 фев. Отдел ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» разыскивает очевидцев наезда на женщину-пешехода, переходившую дорогу на Юбилейном проспекте Реутова, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

ДТП произошло 2 февраля в 17:18 на пешеходном переходе через Юбилейный проспект в районе дома №10.

«Неустановленной легковой машиной серебристого цвета была сбита женщина 1950 года рождения. По ее словам, за рулем автомобиля, скрывшегося с места ДТП, была девушка, которую в данный момент разыскивают сотрудники ГИБДД», – отметил источник в ведомстве.

Всех возможных свидетелей происшествия сотрудники ГИБДД просят обратиться по телефонам: 8(915)324-48-77, 8(495)522-94-01 или электронной почте: vsamoletov2@mvd.ru.