РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 фев. В городском округе Люберцы продолжается экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь», с 15 января собрано почти 90 кубометров новогодних деревьев, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Акция стартовала в Подмосковье 15 января, за это время люберчане принесли в пункты приема сотни осыпавшихся новогодних елей. На сегодня во всех пяти пунктах собрано 88 кубометров хвойных деревьев», – сказал Ружицкий.

Ели перерабатывают до состояния опилок и щепы и в дальнейшем используют в качестве удобрения при посадке саженцев, в мебельном производстве.

Экоакция продлится до 15 февраля. До ее окончания ели можно сдать в один из пяти пунктов приема. Они расположены по следующим адресам: в Люберцах на Октябрьском проспекте, у дома №146; на улице Воинов-Интернационалистов, у дома №8; на улице Космонавтов, у дома №46; в поселении Томилино на улице Пионерская, у дома №3 и в Октябрьском на улице Новая, у дома №3.