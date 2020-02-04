РИАМО - 4 фев. На юге Москвы задержали мужчину 1972 года рождения по подозрению в убийстве 25-летнего рабочего, сообщил РИАМО во вторник источник в правоохранительных органах.

Преступление было совершено 3 февраля в хостеле в Электролитном проезде.

«Задержан мужчина, рабочий, 1972 года рождения. Его изобличили в том, что он в ссоре нанес оппоненту не менее четырех ударов ножом в грудь и живот», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.