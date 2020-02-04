РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 4 фев. Более 500 сообщений о нарушениях зимней уборки территорий оставили жители подмосковного Красногорска в Telegram-канале «Будет чисто 2020», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Более 500 обращений отработали коммунальные службы Красногорска благодаря Telegram-каналу «Будет чисто 2020». Telegram-сообщество создано для оперативного реагирования на обращения жителей на качество уборки муниципальных дорог, тротуаров, улиц, дворов, объектов благоустройства от снега и наледи, а также по вопросам вывоза ТКО», – говорится в сообщении.

Согласно нормативам, федеральные трассы должны быть полностью расчищены в течение 3 часов после окончания снегопада, региональные и часть муниципальных дорог – в течение 4-5 часов, остальные муниципальные – в течение суток. Если снегопад продолжается, то циклы механизированного подметания проезжей части осуществляется после каждых 5 сантиметров свежевыпавшего снега.

«С жалобами на некачественную или несвоевременную уборку снега можно обратиться в управление транспорта, связи и дорожной деятельности администрации горокруга Красногорск по телефону: 8(498)568-21-78. Присоединиться к сообществу и направить обращение можно, перейдя по ссылке», – заключается в материале.