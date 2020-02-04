РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 фев. Спасатели Люберец призвали жителей городского округа пользоваться только исправными электроприборами и не ремонтировать их самостоятельно, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас».

«Снизить риск поражения электрическим током можно при соблюдении правил обеспечения электрической безопасности. Перед применением бытовых электроприборов следует убедиться в их исправности. Даже для ремонта розетки следует воспользоваться услугами мастера-профессионала. Лучше расплатиться деньгами, чем собственной жизнью», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что опасно включать освещение в темноте на ощупь. Нередко в подъезде дома электрический выключатель оказывается разбитым, и при включении случайно можно коснуться электрических контактов.

«Смертельно опасно тушить водой горящие электрические приборы, находящиеся под напряжением, предварительно их не обесточив», – отмечается в материале.

Также нельзя вбивать гвозди в стену в месте, где может располагаться скрытая электрическая проводка, сверлить стены в местах возможной электропроводки, не зная монтажной схемы. Кроме того, запрещается красить, белить и мыть стены с наружной или скрытой проводкой, находящейся под напряжением. При работе с включенными электроприборами нельзя касаться батарей и водопроводных труб.