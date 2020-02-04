РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 4 фев. Жители подмосковного Красногорска смогут пройти опрос на тему соблюдения сотрудниками органов соцзащиты культуры делового общения, говорится в сообщении Красногорского управления социальной защиты населения Минсоцразвития Московской области.

С 3 февраля по 3 марта в территориальных управлениях социальной защиты населения и учреждениях, оказывающих соцуслуги, проводят месячник делового общения. По словам министра социального развития региона Ирины Фаевской, для сотрудников проведут цикл бесед и лекций о правилах делового общения и основах разрешения конфликтов.

«В целях повышения качества обслуживания населения в Красногорском управлении соцзащиты населения, с жителями горокруга Красногорск будет проводиться мониторинговый опрос по изучению уровня делового общения сотрудников с гражданами», – отметила начальник Красногорского управления соцзащиты населения Лилия Гордон.