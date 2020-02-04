РИАМО - 4 фев. В 2019 году Третьяковскую галерею посетили почти три миллиона человек, что примерно на треть больше, чем в 2018 году, коллекция галереи пополнилась сотнями музейных предметов, сообщила журналистам генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

«2019 год был невероятно результативным. К нам пришло 2,8 миллиона человек, это на 30% больше, чем в предыдущем году, и в два раза больше, чем в 2014 году», - сказала Трегулова.

Она добавила, что галерея все больше полагается на свои собственные возможности по зарабатыванию денег.

«Более 40% нашего бюджета обеспечивают за счет тех доходов, которые мы получаем. Соотношение бюджетного и привлеченного финансирования - это 36% и 64% соответственно», - добавила Трегулова.

По словам Трегуловой, за прошедший год значительно пополнилась коллекция галереи. В прошлом году было передано в дар 795 музейных предметов, также был закуплен 51 музейный предмет.

«Для нас очень важным стало поступление из коллекции МКСХ (Международной конфедерации союзов художников – ред.) 1,5 тысяч музейных предметов. И принципиальным для нас стал дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина», - заключила Трегулова.