РИАМО - 4 фев. Сервис «Яндекс.Пробки» не получится обмануть с помощью тележки со смартфонами, как это удалось у сделать с Google Maps, передает Газета.ru.

Ранее немецкий художник Саймон Векерт прокатил по пустым улицам тележку с 99 телефонами с включенной навигацией, из-за чего сервис компании Google решил, что на дорогах очень много автомобилей и большие пробки. Таким образом на картах эти улицы были окрашены в «красный» цвет, хотя в реальности они были пустыми.

«Алгоритмы «Яндекс.Пробок» умеют справляться с аналогичными ситуациями и отфильтровывать нетипичные изменения в данных с дорог. Но мы не раскрываем эти механизмы, чтобы ими нельзя было воспользоваться для искажения дорожной ситуации», — сообщил представитель «Яндекс.Пробки».

Также в компании отметили, что в больших городах, где на магистралях действительно наблюдается оживленное движение, не получится таким образом обмануть сервис, а если это и получится, то показатели загруженности быстро вернутся к реальным, поскольку поступят новые данные от проезжающих мимо машин. На участке более 100 метров вряд ли удастся исказить данные о пробках.

В Google же заявили, что эксперимент, который сделал немецкий художник, поможет усовершенствовать работу карт и сервиса пробок.

«Нам очень интересно наблюдать за новыми и креативными способами использовать Google Карты и неважно, что выбирают пользователи — автомобили, тележки или даже верблюдов. Все это помогает нам совершенствовать Google Карты и делать сервис еще удобнее», — сказали в компании.