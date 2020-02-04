РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. Полицейские Подольска задержали водителя большегруза за попытку несанкционированного сброса около 20 тонн мусора, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что не прекращаются попытки несанкционированных сбросов мусора на территории, не предназначенной для этих целей. Очередная попытка была пресечена во вторник на территории микрорайона Дубровицкий.

«Водитель большегрузного автомобиля пытался высыпать около 20 тонн мусора на земли сельскохозяйственного назначения на границе городского округа Подольск и Москвы, вдоль дороги на деревни Студенцы. Водитель задержан полицией», – сказал Боярко.