РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 4 фев. Клуб активного долголетия, в котором пенсионеры смогут плавать в бассейне, изучать компьютерную грамотность и играть в настольные игры, откроют в подмосковном Красногорске 5 февраля, говорится в сообщении Красногорского управления социальной защиты населения Минсоцразвития Московской области.

Пятого февраля в 12:00 в Красногорске откроют клуб, который объединит более 100 представителей губернаторской программы «Активное долголетие». Специальным гостем мероприятия станет народная артистка России Ангелина Вовк.

«Это уже 14 клуб «Активное долголетие» на территории Московской области. Каждый клуб включает в себя несколько направлений – от творчества до спорта. Именно там можно посмотреть фильмы, заняться рисованием, поиграть в настольные игры, пройти курсы компьютерной грамотности, позаниматься дыхательной гимнастикой и сделать многое другое», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

В красногорском клубе участники программы также смогут поплавать в бассейне.

«Ознакомиться со всеми возможностями проекта, узнать об активностях, экскурсиях и записаться на занятия можно на портале», – добавляется в материале.

Адрес клуба: Красногорск, улица Заводская, дом №4.