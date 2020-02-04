РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 фев. В прошлом году Мытищинская торгово-промышленная палата оказала услуги более чем на 13 миллионов рублей, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Мытищинская торгово-промышленная палата» учреждена в 2003 году. С тех пор и до сегодняшнего дня союз МТПП успешно развивается, количество членов в 2019 году составило 105 человек.

«Для членов Союза МТПП доступны реорганизация, активизация работы комитетов палаты и создание новых, скидки на услуги палаты, бесплатный страховой аудит, скидки на рекламно-информационное сопровождение бизнеса, взаимодействие с АНО «АИР» (Мой бизнес) и услуги в сфере закупок. Объем оказанных услуг в 2019 году составил 13 350 000 рублей, что более чем на 3 миллиона рублей больше, чем в 2017 году», – говорится в сообщении.

Союз МТПП активно участвует в программах системы Торгово-промышленной палаты РФ, а именно в антикоррупционной хартии российского бизнеса, в программах «Бизнес – Навигатор» и «Бизнес барометр коррупции» и многом другом.

Основные мероприятия Союза МТПП в 2019 году: шестое внеочередное общее собрание Союза, мероприятия, семинары, круглые столы для МСП по всем видам предпринимательской деятельности, деловой визит в Союз «Торгово-промышленная палата Ставропольского края», рабочий визит вице-президента ТПП РФ Дмитрия Курочкина и президента Люберецкой ТПП в Союз МТПП.

Кроме того, в 2019 году состоялось подписание соглашения о партнерстве между Союзом МТПП и ГБПОУ МО «Мытищинский колледж», утверждение и подписание социальной программы «Мытищи под защитой», реализован проект «Добрая комната». Проведены муниципальный этап конкурса «Леди-Бизнес Подмосковье 2019» и фестиваль-выставка образовательных услуг и сопутствующих товаров «Город детям».