РИАМО - 4 фев. Столичный проект «Собиратор» расширяет свой экоцентр на Кавказском бульваре и планирует открыть его в феврале, в новом пространстве будут принимать на переработку до 100 категорий отходов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы проекта.

Экоцентр переместили ближе к складу, чтобы сократить расходы на перевозку отходов. Сейчас в новом помещении проходит ремонт.

«Планируем переехать в середине февраля, но это будет зависеть от продолжительности ремонта, на который мы пока не накопили. Площадь экоцентра увеличится примерно в три раза», - сказал собеседник агентства.

Благодаря расширению в центре значительно увеличится зона «Полезного магазина», где продаются экотовары, а также зона приема вторсырья. Экоцентр позволит принимать на переработку до 100 категорий отходов, сейчас их всего 42.

Собеседник агентства также отметил, что все больше и больше людей присоединяются к экологическому просветительскому проекту «Собиратор». Сейчас число последователей измеряется уже в десятках тысяч человек.

«С каждым днем «наших» становится все больше. На сегодняшний день на Instagram «Собиратора» подписаны почти 55 тысяч человек. Волонтеров — 2 тысячи. Это те, кто официально заполнили заявку на нашем сайте. Однако много людей спонтанно приезжают помогать в экоцентр, на склад и на акции. То есть волонтеров намного больше», - уточнил представитель пресс-службы проекта.

С 1 января этого года правительство Москвы организовало раздельный сбор отходов - во дворах появились баки для смешанного мусора и для тех отходов, которые можно отправить на переработку. Организаторы проекта «Собиратор» порекомендовали горожанам сдавать основные виды вторсырья в мусорные баки рядом с домом.

«Мы благодарны правительству, что о раздельном сборе начали говорить больше, и даже есть попытки внедрения двухконтейнерной системы. Они нам помогают. Мы сами постоянно говорим, чтобы жители сдавали самые популярные виды вторсырья (макулатура, бумага, стекло, металл) в баки у дома. А нам уже то, что невозможно пока никуда сдать», - добавил собеседник агентства.

После открытия нового экоцентра организаторы проекта «Собиратор» планируют провести волонтерский день. Всех пришедших ждет экскурсия по помещению центра и подробный инструктаж по правильному сбору вторсырья на переработку.

Согласно статистике «Собиратора», в 2019 году на переработку была отправлена 231 тонна стекла, 197 тонн макулатуры и 104 тонны техники, общая масса вторсырья превысила 600 тонн. Более 4 тысяч семей передали вторсырье на переработку и вещи на благотворительность в экомобиль «Собиратора».